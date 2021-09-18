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Çaykur Rizespor: 3-1

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor: 3-1

STAT: Yeni Adana StadyumuHAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Alparslan Dedeş (xx)ADANA DEMİRSPOR: Ferhat (xx)- Rassoul (xx), Simon Deli (xx), Samet (xx), Svensson (xx)(Dk.82 Tarık (?), Stambouli (xx)(Dk.63 Yunus (x), Sinan (xx), Vergas (xxx)(Dk.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Alparslan Dedeş (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Ferhat (xx)- Rassoul (xx), Simon Deli (xx), Samet (xx), Svensson (xx)(Dk.82 Tarık (?), Stambouli (xx)(Dk.63 Yunus (x), Sinan (xx), Vergas (xxx)(Dk.63 Lucas (x), Bjarnason (xxx), Ezeh (x)(Dk.55 Metehan(x), Balotelli (xxx)(Dk.82 Assombalonga (?)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Baiano (xx), Selim (xx), Holmen (xx), Alberk (xx), Djokovic (xx)(Dk.46 Alper (xx), Sabo (xx)(Dk.46 Phiri (xx),Boyd (xx), Boldrin (xx)(Dk.80 Deniz (?), Bolasie (xx)(Dk.65 Remy (?), Pohjanpalo (xx)

GOLLER: Dk.33 Balotelli (Pen), Dk.40 Vergas, Dk.66 Bjarnason ( Adana Demirspor ), Dk.53 Boldrin (Çaykur Rizespor )

SARI KARTLAR: Svensson, Metehan (Adana Demirspor), Selim, Djokovic, Phiri (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

10'uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Vergas'ın ortasında savunmadan seken top, Ezeh'de kaldı. Ezeh'in düzgün vuruşunda top, ceza sahası içerisindeki oyunculara çarparak kornere çıktı.

12'nci dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar giren Balotelli, düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Gökhan'ı geçemedi.

31'inci dakikada Vergas'ın sağdan ortasında Balotelli kafayı vurdu. Top ceza alanındaki Selim'in eline çarptı. İtirazlar üzerine hakem Cüneyt Çakır, VAR'a gitti. Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi.

33'üncü dakikada penaltı kazanan Adana Demirspor'da topun başına Balotelli geçti. Balotelli düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

40'ıncı dakikada Adana Demirspor'da Vergas'ın ara pasında çizgiye inen Ezeh, topu tekrardan Vergas'a verdi. Vergas, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

53'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da topla buluşan Boldrin, ceza sahası dışından düzgün plase ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:  2-1.

56'ncı dakikada Adana Demirspor'un atağında kaleci ile baş başa kalan Metahan, son dokunuşu yapamadı ve mutlak gol pozisyonunu kaçırdı.

58'inci dakikada Adana Demirspor'da Svensson'un sağ kanattan ortasında Vergas, topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada Adana Demirspor'da köşe vuruşunu kullanan Simon Deli kafa ile topu Bjarnason'un önüne indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:  3-1.

77'nci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisine giren Castro'nun sert vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

90+4'üncü dakikada Adana Demirspor'da kontra atağa çıkan Metehan, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Metehan'ın plasesinde meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


- Adana
Çaykur Rizespor: 3-1

Çaykur Rizespor: 3-1

Çaykur Rizespor: 3-1

Çaykur Rizespor: 3-1

Çaykur Rizespor: 3-1

Çaykur Rizespor: 3-1

Çaykur Rizespor: 3-1

Çaykur Rizespor: 3-1

Çaykur Rizespor: 3-1

Çaykur Rizespor: 3-1

Çaykur Rizespor: 3-1

Çaykur Rizespor: 3-1

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Spor Haberleri
Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu

Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu
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