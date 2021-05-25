Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor
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Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor

Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor'un, 13 takviye ile kadrosunu güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor'un, 13 takviye ile kadrosunu güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Süper Lig'de sezonu 48 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirme noktasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmeleri sona eren futbolcularla ilgili henüz karar aşamasında bulunan yeşil-mavililerin, dış transferde forvet, sağ ve sol kanat, orta saha ile stoper olmak üzere toplamda 13 oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

DJILOBODJI, OĞUZ, BARIŞ VE ANIL İÇİN SICAK TEMASÇaykur Rizespor'un transfer çalışmaları doğrultusunda Gaziantep FK'dan stoper oyuncusu Papy Djilobodji'nin yanı sıra, Bucaspor'dan Oğuz Aydın, Keçiörengücü'nde Barış Alper Yılmaz ile Afjet Afyonspor'dan Seyfettin Anıl Yaşar gibi genç futbolcularla da temas sağladığı kaydedildi.REMY AYRILMAK İSTİYORBu arada yeşil-mavililerde sözleşmesi devam eden forvet oyuncusu Loic Remy ile yapılan görüşmede oyuncunun takımdan ayrılma noktasında görüş bildirdiği ifade edildi. Ayrıca sözleşmesi sona eren Samudio ve diğer futbolcular ile ilgili henüz bir karar verilmedi.

Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor
Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor
Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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