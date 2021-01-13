Çaykur Rizespor: 1-0
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Çaykur Rizespor: 1-0

13.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:45
Çaykur Rizespor: 1-0

İbrahim ALİOĞLU / STAT: VodafoneHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan BEŞİKTAŞ: Utku - Necip, Montero, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal (Dk. 73 Güven), Mensah (Dk. 73 Josef), N'Koudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk.

İbrahim ALİOĞLU/

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan 

BEŞİKTAŞ: Utku - Necip, Montero, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal (Dk. 73 Güven), Mensah (Dk. 73 Josef), N'Koudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk.46 Larin)ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer - Onur, Emir, Selim (Dk. 89 Emir Han), Alberk, Donsah, Yasin (Dk. 43 Jovancic), Doğan (Dk. 89 Mithat), Fernando (Dk. 66 Samudio), Michalak, KemalGOL: Dk. 85 Larin (Beşiktaş)SARI KARTLAR: Oğuzhan, Utku (Beşiktaş) - Doğan (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Siyah beyazlılar kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

21'inci dakikada sağ kanattan gelen ortada defansın müdahalesiyle topu önünde bulan Michalak'ın ceza sahası içinde çektiği şut auta gitti. 33'üncü dakikada N'Koudou'nun uzak mesafeden şutu kaleci Zafer'de kaldı.37'nci dakikada Michalak'ın şutunda kaleci Utku gole izin vermedi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.49'uncu dakikada N'Sakala'nın sol kanattan ortasında Larin'in şutu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.63'üncü dakikada N'Sakala'nın ortasında Mensah'ın ceza sahası içinden gelişine şutu auta çıktı.65'inci dakikada sol kanattan Alberk'in ortasında Doğan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.80'inci dakikada ceza sahası dışından Larin'in şutu üstten auta çıktı. 85'inci dakikada Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda Necip'in aşırttığı topta Larin arka direkte meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.88'inci dakikada Güven'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Zafer'den dönen topta Larin meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, Selim topu çizgiden çıkardı. 

Mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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