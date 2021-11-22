ÇAYKUR kuru çay satışlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, sadece Türkiye'yle sınırlı kalmayarak doğal ve sağlıklı çaylarının dünyada tüketilmesini istediklerini belirtti.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, bu sezon yaş çay alım kampanyasını 860 bin 300 tonla tarihin en yüksek rekoltesiyle kapattıklarına dikkati çekti.

Yurt içi ve yurt dışında kuru çay satışlarının artırılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini ifade eden Alim, Rize, Artvin, Giresun, Erzurum, İstanbul ve Ankara'dan sonra 8'inci çay satış mağazasını Diyarbakır'da açtıklarını aktardı.

Alim, Mardin, Hatay, Adana, Mersin'de de çay satış mağazaları açmayı planladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Dünyada üzerine kar yağan ve bu sayede diğer ülkelerde olduğu gibi haşere mücadelesi gerektirmeyen, kimyasal kalıntılardan uzak en doğal çayın ülkemizin dört bir yanında tüketilmesini arzuluyoruz. Sadece ülkemizle sınırlı kalmayarak doğal ve sağlıklı çayımızın dünyada tüketilmesini istiyoruz. İnsanların sağlığı açısından doğal çaylarımızın tüketilmesini öneriyoruz. Biz de bu yönde yoğun bir çalışma yürütüyoruz."

Çay çeşitliliğini her bölgenin damak tadına uygun şekilde genişlettiklerine işaret eden Alim, şunları kaydetti:

"110 çeşit çayımız mağazalarımızda yerini aldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde Mezopotamya, GAP, Diyarbakır ekstra gibi çaylarımız bu yöremizin damak tadına uygun çaylar. Yine yeşil çay çeşitlerinden maça çayı, detox, maça latte, hediyelik gurme çay ve yeni çıkardığımız Farabi, Ayasofya gibi çaylar da tüketicilerimizin beğenisini kazandı. Palandöken, Ayasofya, Başkent Meclis Çay çeşitlerimizde elek altı olarak bilinen en özel çayımızdan dolum yaparak tüketicilerimizin damak tadına sunduk. Tüketicilerimizin damak tadına uygun en doğal ve sağlıklı çayları üretmeye devam edeceğiz."

AA / Fikret Delal - Ekonomi Haberleri

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