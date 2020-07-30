ÇAYKUR Kurban Bayramı'nın ilk günü çay almayacağını duyurdu Ramazan Bayramı'nın 3 günü de çay alan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Kurban Bayramı'nın ilk gününde çay almayacağını açıkladı.

Ramazan Bayramı'nın 3 günü de çay alan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Kurban Bayramı'nın ilk gününde çay almayacağını açıkladı.

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada bayramın tüm günlerinde çay alacaklarını açıkladıklarını fakat üreticiden gelen talep üzerine Kurban Bayramı'nın ilk gününde çay almayacaklarını dile getirilerek "Arefe günü ve Bayramın tamamında çay alımlarının yapılacağını daha önce açıklamıştık ancak üreticilerimizden gelen taleplerin değerlendirilerek yeniden açıklama yapılacağını geçtiğimiz günlerde belirtmiştik. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Bayramın birinci günü üreticilerimizden çay alımları yapılmayacaktır" denildi. - RİZE

Kaynak: İHA