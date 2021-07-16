ÇAYKUR, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren yaş çay alımı yapacak
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ÇAYKUR, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren yaş çay alımı yapacak

ÇAYKUR, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren yaş çay alımı yapacak
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Ekonomi

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaş çay alımının yapılmayacağını, alımların bayramın ikinci gününden itibaren devam edeceğini bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaş çay alımının yapılmayacağını, alımların bayramın ikinci gününden itibaren devam edeceğini bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının 8 Temmuz tarihinden itibaren devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 14 Temmuz'da aşırı yağış nedeniyle Ambarlık ve Büyükköy Çay Fabrikalarının zarar gördüğü ancak birkaç gün içinde temizlenip, üretime başlanacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizin kurban vazifelerini rahatlık içinde yerine getirebilmesi için arife ve Kurban Bayramı'nın birinci günü yaş çay alımı yapılmayacaktır. Bayramın ikinci gününden itibaren yaş çay alımları devam edecektir. Tüm çalışan ve üreticilerimizin bayramını şimdiden tebrik eder, sağlık mutluluk ve afiyetler dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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ÇAYKUR, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren yaş çay alımı yapacak - Haberler Ekonomi
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