ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim: "Hep üreticimizin yanında olduk"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim: "Hep üreticimizin yanında olduk"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim: 'Hep üreticimizin yanında olduk'
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yıl ilk iki sürgün döneminde önceki yılların çok üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirerek, üreticilerin mağdur olmamaları için büyük çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yıl ilk iki sürgün döneminde önceki yılların çok üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirerek, üreticilerin mağdur olmamaları için büyük çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyanın ilk gününden bugüne kadar titizlikle sürdürdükleri yaş çay alımlarında üreticilerin mağdur olmaması adına yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Çay alımında günlük kapasitenin üzerine çıkıldığının altını çizen Alim, "Bu yılın ilk sürgün döneminde 314 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Aynı hassasiyet ve kararlılıkla ikinci sürgüne başladık. Bu süreçte yaşadığımız sel afetleri oldu. Buna rağmen hiçbir aksamaya mahal vermeden yoğun bir alım kampanyası yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.

Alim, hep üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak, "1 kilogram daha fazla yaş çay alabilmek adına fabrikalarımız tam kapasite çalıştı. Dur durak demeden yaş çay alımlarımızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ikinci sürgün döneminde 272 bin 491 ton yaş çay aldıklarını, bu yılın aynı dönemde ise 295 bin 87 ton yaş çay alımına ulaştıklarına dikkati çeken Alim, şunları kaydetti:

"Bölgemizin gözbebeği olan ÇAYKUR'umuz her daim üreticilerin yanında yer alarak, yaş çay alımlarına devam edecektir. Ne yaptıysak ve yapıyorsak, çay ve üretici içindir. Önceki yılların çok çok üzerinde gerçekleştirdiğimiz alımlar, üreticimizin yanında olduğumuzu, devlet olarak mağdur olmamaları için büyük çaba sarf ettiğimizin göstergesidir."

Ekip olarak üreticiler için fedakarca çalışmayı sürdüreceklerini belirten Alim, kendilerine her zaman destek olan çay üreticilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Burak Elmas Lionel Messi Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim: "Hep üreticimizin yanında olduk" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 16:44:18. #1.14#

title