ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: İŞÇİ OLMAYINCA ÜRETİCİLER AİLECE HASADA BAŞLADI
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ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: İŞÇİ OLMAYINCA ÜRETİCİLER AİLECE HASADA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin yabancı uyruklu işçinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle bu yılda ülkeye gelememesi üzerine üreticilerin ailece bahçeye girerek çay hasadına başladıklarını açıkladı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin yabancı uyruklu işçinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle bu yılda ülkeye gelememesi üzerine üreticilerin ailece bahçeye girerek çay hasadına başladıklarını açıkladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 1 milyon üretici aile tarafından yapılan çay tarımında hasat sezonu dün başladı. Hazırlıklarını tamamlayan üreticiler olgunlaşan çay filizlerini toplamak için bahçelere girdi. Her yıl çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcü ve Azeri işçi, bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında Sarp Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine kapatılması nedeniyle ülkeye giremedi. Üreticiler ailece kendi hasadına başladığı çay tarımında, her yıl yurt dışına giden 100 milyon dolar işçi bedeli bu yılda bölgeye kalacak.

'HERKES ÇAYINI KENDİ TOPLUYOR'

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çay hasadının dün itibariyle başladığını belirterek taban fiyatın da açıklandığını söyledi. Taban fiyattan memnun olan üreticilerin çay hasadını sürdürdüğünü kaydeden Alim, "Herkes çay bahçesinde çayını topluyor. Yabancı işçi olmayınca herkes ailece çay bahçesine girdi. Çayın kalitesi de artıyor. Yabancı işçilere ücret gitmediği gibi üreticilerimiz çaylarını da kendileri aralarında topluyor. İşçi bulamayanlarda imece usulü birbirlerine yardım ederek çaylarını topluyor. Ekonomik anlamda üreticimiz kar elde edecek. 100 milyon dolar gibi bir rakam bölgede kalacak. Üretici kendi parasını bile bile işçiye vermeyecek. Yabancı işçiler gelemeyince üreticilerde çaylarını kendileri toplaması kaliteyi de artırıyor. Üreticimizde ne kadar kaliteli çay toplarsa değeri de o kadar yükselir. Kaliteden ödün vermeyeceğiz. Çay bezi açılmadan çay almayacağız" dedi.

'PANDEMİ İLE GEÇEN YILDAN TECRÜBELİYİZ'

Dekara 600 kilogram çay kotası ile sezonu açtıklarını ifade eden Alim, pandemi ile ilgili tedbirleri de aldıklarını belirterek "Pandemi ile ilgili geçen yıldan tecrübeliyiz. Bu yıl da gerekli tedbirleri aldık. Alım yerlerine gelen üreticilerimiz maskelerini takıyor, randevu sistemi ile yoğunluk oluşturmadan çaylarını satıyorlar. Bu yılda hiçbir sıkıntı yaşamadan çay kampanyasını götüreceğiz" diye konuştu.

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: İŞÇİ OLMAYINCA ÜRETİCİLER AİLECE HASADA BAŞLADI
ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: İŞÇİ OLMAYINCA ÜRETİCİLER AİLECE HASADA BAŞLADI
ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: İŞÇİ OLMAYINCA ÜRETİCİLER AİLECE HASADA BAŞLADI
ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: İŞÇİ OLMAYINCA ÜRETİCİLER AİLECE HASADA BAŞLADI
ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: İŞÇİ OLMAYINCA ÜRETİCİLER AİLECE HASADA BAŞLADI
ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: İŞÇİ OLMAYINCA ÜRETİCİLER AİLECE HASADA BAŞLADI
ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: İŞÇİ OLMAYINCA ÜRETİCİLER AİLECE HASADA BAŞLADI
ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: İŞÇİ OLMAYINCA ÜRETİCİLER AİLECE HASADA BAŞLADI
ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: İŞÇİ OLMAYINCA ÜRETİCİLER AİLECE HASADA BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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