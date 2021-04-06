ÇAYKUR geçen yıl 752 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, geçen yılın tamamında alınan 752 bin ton yaş çay karşılığında ve organik çay fark paralarıyla birlikte üreticilere toplam 2 milyar 576 milyon lira ödeme yapıldığını belirtti.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, geçen yılın tamamında alınan 752 bin ton yaş çay karşılığında ve organik çay fark paralarıyla birlikte üreticilere toplam 2 milyar 576 milyon lira ödeme yapıldığını belirtti.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, ÇAYKUR'un 2017 ve 2018 yılı hesapları görüşüldü.

Kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR'un 47 yaş çay işleme, 1 paketleme fabrikası ve 186 bayii ile Türkiye'de çay sektörünün lider kuruluşu olduğunu söyledi.

Alim, üreticileri mağdur ettirmeyecek regülasyon beklentilerine karşılık gelecek çay alımları gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Geçen kampanya döneminde 752 bin ton yaş çay alımı yapıldı. Prestij ürün kapsamında beyaz çay için kilogramı 575 liradan 188 kilogram tomurcuk çay alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Organik çay tarımı faaliyetlerine 2007'de başlanıldığına işaret eden Alim, şu anda 37 bin 825 dekar alanda organik çay tarımı yapıldığını kaydetti.

Alim, geçen sene organik havzalardan 34 bin 650 ton organik çay satın alındığını belirterek, bu kapsamda üreticilere bugüne kadar toplam 384 milyon lira ödeme yapıldığını aktardı.

Üreticilerden satın alınan yaş çayın bedellerinin, satın almayı takip eden ay içerisinde peşin olarak ödendiğine işaret eden Alim, "Bu doğrultuda, geçen yılın tamamında alınan 752 bin ton yaş çay karşılığında ve organik çay fark paralarıyla birlikte üreticilerimize toplam 2 milyar 576 milyon lira ödeme yapılmıştır." dedi.

Alim, geçen yıl, kuru çay üretiminin siyah, organik siyah, yeşil, organik yeşil ve beyaz çay olmak üzere toplam 142 bin ton olarak gerçekleştiğinin altını çizerek, "Geçen sene ihracat dahil toplam çay satışı yıl sonu itibarıyla 132 bin ton olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Son dönemlerde yapımı tamamlanarak üretime alınan fabrikalara dikkati çeken Alim, yeni çay paketleme fabrikasının 634 milyon liraya, Fındıklı Sümer Çay Fabrikasının ise 98 milyon liraya mal olduğunu aktardı.

Öte yandan, Alim, salgın sürecinde faaliyet alanları kapsamında herkesin sağlını koruyacak tedbirlerin alındığını anlattı.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra ÇAYKUR'un 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya