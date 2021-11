ÇAYKUR Diyarbakır Çay Satış Mağazası açıldı

ÇAY, AFYON (Habermetre) - ÇAYKUR, kuru çay satış ve pazar payını artırmak için, '81 ilde 81 Satış Mağazası' sloganı ile başlattığı proje kapsamında Diyarbakır satış mağazasını çay severlerin hizmetine açtı.

Vali Münir Karaloğlu, daha önce Mezopotamya Çayı'nı Güneydoğu'daki tüketicilerin beğenisine sunan ÇAYKUR'un Diyarbakır satış mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Folklor gösterisi ile başlayan açılış törenine Vali Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, Rize Valisi Kemal Çeber ile eşi Neslihan Ayan Çeber, Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, oda ve borsa başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Münir Karaloğlu yaptığı konuşmada çayın; muhabbetlerin demi, dostlukların mayası olduğunu söyledi.

Çayın; yerli, milli ve bu toprakların ürünü olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Çay günün her saatinde her birimizin tükettiği bir içecek. 1. 5 yıldır Diyarbakır Valisiyim. Bölgede her gittiğim yerde Rize çayı demleniyor ama hala ithal denilen çay tüketiliyor. Her gittiğim yerde anlatıyorum. Rize çayı dünyada üzerine kar yağan tek çaydır. Bunun ne önemi var? Rize çayının üzerine kar yağdığı için haşereyle mücadele edilmeden dünyada üretilen tek çay. Diğer çay üreten ülkelerde maalesef 30-40 haşereye karşı kimyasal, ilaçlı mücadele yapılıyor. Bu ilaçlar çayda kalıntı olarak kaldığı için, içtiğimiz çaylarda sağlığımıza zarar verecek kimyasal kalıntı olma riski var. İthal çaylarda maalesef başka kimyasallarda katılıyor. Çayı sıcak suya attığında kıpkırmızı bir boya ortaya çıkıyor. Ama o çay değil, başka bir şey. Rize çayını demlemek için en az 20 dakika beklemeniz lazım. Çünkü doğal bir çay. İçerisinde herhangi bir kimyasal yok. Şifa niyetine içebilirsiniz. "

Bölgede de Rize çayının tüketiminin artığına dikkati çeken Karaloğlu, Valisi Rizeli olan Diyarbakırlıların, Rize çayı tüketimini daha da artırması gerektiğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Rize Valisi Çeber ise yaptığı konuşmada Türkiye'nin çay üretiminde dünyada 5'inci sırada olduğu bilgisini verdi.

Peygamberler diyarı kadim kent Diyarbakır'ı çok özlediğini ifade eden Çeber, tüm Diyarbakırlılara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

ÇAYKUR, yeni açtığı satış mağazasında yeşil çay çeşitlerinden; maça çayı, detox, maça latte, hediyelik gurme çay, Farabi, Ayasofya, Diyarbakır keyif çayı gibi çayları da tüketicilerin beğenisine sunacak.

