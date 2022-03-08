Çaykur'dan yeşil çaylı tahin helvası atağı

ÇAY, AFYON (İHA) - Geçtiğimiz günlerde ÇAYKUR ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekleyerek, Yeşil Çay pudrasından yapılan tahin helvasını piyasaya sürdü.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) gün geçtikçe ürün çeşitliliğini arttırmak adına yaptığı ARGE çalışmalarıyla yeşil çay pudrasından yapılan yeni ürünü Yeşil Çay Pudralı Tahin Helvası'nı piyasaya sürdü. Küçük yaştakilerin ÇAYKUR mağazalarına dikkatini çekebilmesi için küçük çocuklara yönelik yeşil çay ve siyah çaydan gofret üretimine de yakın zamanda başlayacaklarını dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Ziya Alim, çayla ilgili akla ne geliyorsa yapacaklarının da altını çizdi.

Amaçlarının ürün çeşitliliğinin çoğalması olduğunu dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Ziya Alim, "Çay ve ÇAYKUR bölgemiz için olmazsa olmazıdır. Amacımız çayın daha farklı, alternatif ürünlerini çıkarmak. Ürünlerimizi çeşitlendirmek. Çay üreticilerine daha farklı gelir kaynakları elde edebilmek için veya topladığımız çayı daha çok harcayıp, kullanıp satışını daha fazla yapabilmek. Önce yeşil çay pudrası diye çıktı. Daha sonra pudrayı detoks şeklinde sağlıklı bir çay ürettik. Ödem attırıcı, bağırsak düzenleyici diye çayı çıkardık. Daha sonra da helvada kullanalım dedik. Yeni üretmiş olduğumuz yeşil çaylı ve siyah çaylı gofret var. Biz hep diyoruz doğuyla bağlantı kurmak. Orada ki ticaretçilerle, şirketlerle bağlantı kurmak. Orada el yordamıyla yapılan bir gofretçi var. O gofretin içindeki kremayı, yeşil çaylı krema koyup o şekilde satabilmenin hesabını yapıyoruz" dedi.

"Harmanlanmak için farklı alternatifler yapıyoruz"

Küçük yaşlarda olanları da mağazaya çekmek için helva ve gofret ürettiklerini dile getiren Ziya Alim, "Çay mağazası açıyoruz. Oraya büyük yaştakiler çay alabilmek için gidecek. Küçük yaştakileri mağazaya çekmek için, onların dikkatini çekecek helva veya gofret olacak. Onlarda gelip helva ya da gofret alacak, mağazayı tanıyacak, çayımızı tanıyacak. Harmanlanmak için farklı alternatifler yapıyoruz. İl genel meclisinde sunum yaparken bize daha fazla anlatın dediler. Biz fırsat buldukça, birileri ilgilendikçe bizde her yerde anlatıyoruz. Elimizden gelen her yeniliğe, inivasyona açık bir kurumuz. Yeni ürünlerde çıkaracağız. Mayıs aylarında bir makarna çıkaracağız. Yeşil çaylı makarna çok farklı olacak. Yeşil çaydaki antioksidan gibi farklı vitaminleri makarna ile alacak. Beğenileceğini de düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çayla ilgili aklımızı ne geliyorsa yapıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan, çay tohumu yağından da söz eden Yusuf Ziya Alim "İstanbul'dan gelen bir öğrenci, çay tohumundan motor yağı yapabileceğini söyledi. Bizde dedik siz yapın makinemizde var. Uzak doğuda çay tohumu yemeklerde de kullanılıyor. Ölü dönemde çay bittikten sonra çay tohumu oluyor. O dönemde tohum toplayacak o adam kilosu ne kadar ise ekonomiye ayrı bir katkı sağlayacak. Çayla ilgili aklımızı ne geliyorsa yapıyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi