ÇAYKUR'dan yaş çay alımlarına ilişkin açıklama Açıklaması
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ÇAYKUR'dan yaş çay alımlarına ilişkin açıklama Açıklaması

ÇAYKUR'dan yaş çay alımlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Ekonomi

ÇAYKUR'un 47 işletmesinde yoğun bir şekilde günlük 9 bin 200 ton ile 9 bin 400 ton arasında çay işlendiği ve üreticilerin çayını alabilmek için gerekli bütün adımların atıldığı bildirildi.

ÇAYKUR'un 47 işletmesinde yoğun bir şekilde günlük 9 bin 200 ton ile 9 bin 400 ton arasında çay işlendiği ve üreticilerin çayını alabilmek için gerekli bütün adımların atıldığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumun, 17 Mayıs'ta başlayan yaş çay alımlarına kapasitesini zorlayarak devam ettiği belirtildi.

Kapasitelerinin, önceden de açıklandığı gibi günlük 9 bin 50 ton olduğu, alımların günlük kapasitenin çok üzerinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Şöyle ki alımlarımız günlük 9 bin tonla 10 bin 500 ton arasında değişmektedir. 47 işletmemizde yoğun bir şekilde günlük 9 bin 200 ton ile 9 bin 400 ton arasında çay işlenmekte ve üreticilerimizin çayını alabilmek için gerekli bütün adımlar atılmaktadır. Çay hasadı bugün itibarıyla 24. gününde ve belirlenen limitler doğrultusunda devam etmektedir. Kotasını doldurarak ayrılan ve alımların düştüğü alım yerlerimizde kontenjan limitleri kontrollü şekilde artırılmaktadır."

Açıklamada, ÇAYKUR'un her zaman olduğu gibi üreticinin yanında olduğu, önüne gelen her mesele ve karar sürecini üreticilerden yana değerlendirdiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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