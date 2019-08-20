ÇAYKUR'dan iki ayda ikinci zam: Kuru çayın fiyatı yüzde 15 arttı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatına yüzde 15 zam yaptı. ÇAYKUR kuru çaya 25 Haziran tarihinde yüzde 15 zam yaptı. Zama gerekçe olarak işçi ve işletme maliyetlerindeki artışı gösterilmişti.
20.08.2019 23:29
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatına yüzde 15 zam yaptı.
ÇAYKUR kuru çaya 25 Haziran tarihinde de yüzde 15 zam yapmıştı. Artışa gerekçe olarak işçi ve işletme maliyetlerindeki artışı gösterilmişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com