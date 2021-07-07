ÇAYKUR'dan detoks çayı
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ÇAYKUR'dan detoks çayı

ÇAYKUR'dan detoks çayı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ÇAYKUR, vücutta oluşan radikal maddelerin nötrlenmesi ve vücuttan atılması için matcha detoksunun 30 günlük paketini piyasaya çıkardı.

ÇAYKUR, vücutta oluşan radikal maddelerin nötrlenmesi ve vücuttan atılması için matcha detoksunun 30 günlük paketini piyasaya çıkardı.

Son zamanlarda oldukça popüler olan ve adından sıkça söz ettiren matcha sadece çay olarak değil smoothielerde, pastalarda, keklerde, kahvelerde de karşımıza çıkmaya başladı. Rize'de yetişen çayın sadece bir çeşidi olan ve yeşil çay pudrası olarak da adlandırılan matcha çayı içerisinde A, C, E, K ve B vitaminlerini barındırırken, aynı zamanda çinko, selenyum ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengin. Zayıflamak isteyenlerin de vazgeçilmezi olan ve diyetisyenlerin ısrarla önerdiği matcha çayı, yeşil çaydan üretilmesine rağmen daha yüksek antioksidan ve kafein içeriyor. Kolesterolü de düşüren matcha çayı akciğeri koruyor, odaklanmayı arttırıyor, hafızayı güçlendiriyor, kalp hastalıkları riskini azaltıyor ve kansere karşı koruyucu etki taşıyor.

ÇAYKUR, şifa deposu olarak anılan matcha çayının ardından metabolizmanın hızlanmasına ve güçlenmesine yarayan 30 günlük matcha çayı detoksunu piyasaya sürdü. Sebepsiz baş ağrıları, yorgunluk, kendini kötü hissetme, solgun ve bozuk bir cilt, sindirim sistemi bozuklukları, uyku düzensizlikleri gibi birçok önemli rahatsızlığın önüne geçen matcha çayı, aynı zamanda zayıflamak isteyenlerin de göz bebeği oldu. 30 günlük program olarak piyasaya sürülen detoks çayı, içerisindeki özel bardağı ile de dikkat çekiyor. - RİZE

ÇAYKUR'dan detoks çayı
ÇAYKUR'dan detoks çayı
ÇAYKUR'dan detoks çayı
ÇAYKUR'dan detoks çayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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