ÇAYKUR'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Öz Gıda-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 yürürlük süreli 5. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığı belirtildi.

Toplu sözleşme imza töreninin sendika genel merkezinde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, imza törenine ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin ile diğer yetkililerin katıldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mehmet Şahin, sözleşme için ÇAYKUR'un sendika kanadının yoğun mesai harcadığını, uzun müzakereler sonucunda sözleşmeyi imzaladıklarını belirtti.

Sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını dileyen Şahin, şunları kaydetti:

"Her türlü spekülasyondan uzak, iki tarafın da haklı sebepleri çerçevesinde sürdürülen müzakerelerin normal süreci biraz uzadı ama nihayetinde el sıkışacak ve kucaklaşacak noktaya geldik. Böylelikle çalışma barışımız açısından önemli bir imzayı daha geride bırakmış olduk. Çalışanlarımızın alın terine, emeğine, başarısına yakışır bir sözleşme imzalayabilmek için gereken adımları atmakta tereddüt etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. ÇAYKUR ailesi adına sevinçliyiz."

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim ise sözleşmeyi imza altına aldıkları için oldukça memnun olduklarını vurgulayarak, "10 bin 250 kişiyi ilgilendiren bir sözleşme. Uzun istişareler ve çalışmalar sonucu bugün uzlaşmayla sonuçlanan, ÇAYKUR çalışanlarımızın motivasyon ve kurum aidiyetini artıracak bu önemli sözleşmeyi imza altına aldığımız için oldukça memnunuz." ifadesini kullandı.