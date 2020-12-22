ÇAYKUR'da 61 engelli ve 39 eski hükümlü kura ile işe alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ÇAYKUR'da 61 engelli ve 39 eski hükümlü kura ile işe alındı

22.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:41
ÇAYKUR'da 61 engelli ve 39 eski hükümlü kura ile işe alındı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince çalıştırılması gereken engelli ve eski hükümlü işçiler için bugün kura çekimi yapıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince çalıştırılması gereken engelli ve eski hükümlü işçiler için bugün kura çekimi yapıldı.

Rize Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kura çekimleri ile 61 engelli ve 39 eski hükümlü geçici işçi işe alındı. Kurayı 3. noteri Melahat ibrişim ve noter katibi Ulaş Turanlı çekerken ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Dr. Turgay Turna, daire başkanları ve sendika temsilcileri de kuranın çekildiği alanda hazır da bulundu.

Alınan 61 engelli işçi için bin 368 kişi başvuruda bulunurken, 39 eski hükümlü işçi için ise 552 kişi başvuruda bulundu. Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğüne 40 engelli 27 eski hükümlü, Trabzon Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğüne 8 engelli 5 eski hükümlü, Artvin Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğüne 9 engelli 4 eski hükümlü, Giresun Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğüne 4 engelli 3 eski hükümlü olmak üzere toplam 61 engelli ve 39 eski hükümlü geçici işçi kura ile işe alınmaya hak kazandı. - RİZE

ÇAYKUR'da 61 engelli ve 39 eski hükümlü kura ile işe alındı
ÇAYKUR'da 61 engelli ve 39 eski hükümlü kura ile işe alındı
ÇAYKUR'da 61 engelli ve 39 eski hükümlü kura ile işe alındı
ÇAYKUR'da 61 engelli ve 39 eski hükümlü kura ile işe alındı
ÇAYKUR'da 61 engelli ve 39 eski hükümlü kura ile işe alındı
ÇAYKUR'da 61 engelli ve 39 eski hükümlü kura ile işe alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Koca Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇAYKUR'da 61 engelli ve 39 eski hükümlü kura ile işe alındı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:55:26. #1.14#
title