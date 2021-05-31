Çaykur Çiçek Açtı
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Çaykur Çiçek Açtı

Çaykur Çiçek Açtı
Habermetre - Haberler | Toplum

Baharın gelmesiyle Çaykur Genel Müdürlük binası ve fabrika alanlarındaki bahçeler çiçeklerle adeta renk cümbüşüne döndü.

Baharın gelmesiyle Çaykur Genel Müdürlük binası ve fabrika alanlarındaki bahçeler çiçeklerle adeta renk cümbüşüne döndü.

İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının yaptığı peyzaj çalışmasıyla lale, menekşe ve değişik renk ve çeşitlerde mevsim çiçekleri ile adeta renk cümbüşüne dönen Çaykur Genel Müdürlük binasının önü hem geçen vatandaşların hem de fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu.

Yeşil alan ve çevre düzenlemelerinin merkez bina ve lojmanların bulunduğu alanlar başta olmak üzere fabrikaların hinterlandındaki alanlarda da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Habermetre

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