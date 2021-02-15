ÇAYKUR, ABD'ye yeşil çay pudrası ihraç edecek

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2020'de 6,5 tonluk satış yaptıkları yeşil çay pudrasının (maça çayı) bu yıl farklı bir ambalajla satışa sunulacağını belirterek, ABD'ye de ihraç edileceğini bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2020'de 6,5 tonluk satış yaptıkları yeşil çay pudrasının (maça çayı) bu yıl farklı bir ambalajla satışa sunulacağını belirterek, ABD'ye de ihraç edileceğini bildirdi.

Alim, AA muhabirine, yılın ilk aylarının kuru çay satışı için genellikle durgun geçtiğini ancak 2021'nin ilk ayının beklentilerin üzerine çıktığını söyledi.

Seneye iyi başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Alim, "2021 yılında 17 bin ton kuru çay satışımız var. Son 20-30 yıla bakıldığında ocak ayının bu kadar yüksek olduğu dönem yoktur. Bunu söylerken yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Çok daha fazla olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Alim, 2020'de yaklaşık 753 bin ton yaş çay aldıklarını kaydederek, "Karşılığında 141 bin ton kuru çay üretip 132 bin ton satış gerçekleştirdik. İnşallah bu sene, yıl içinde aldığımız çayın karşılığını satışa çevirip tamamını tüketiciye ulaştırabilelim. Bu sene 135 bin ton üzerinde çay satışı yapmamız gerekiyor. Hedefimiz o." diye konuştu.

Geçen sene başladıkları şekilde bu yıl da özel sektör firmalarına kuru çay satışı planlandığını belirten Alim, şöyle devam etti:

"Bu yıl özel sektöre 20-30 bin ton kuru çay satmayı hedefliyoruz. Bu satışlar zaman zaman eleştiriliyor ama satışlar kurumun, üreticinin, çayın menfaatinedir. Bu satışlar ile depolar boşaltılmış oluyor. Kurumun elinde 2019 yılı kuru çayı yok. Sadece 2020 yılına ait elimizde stokumuz yaklaşık 120 bin ton. Bizim mali yıl başımız mayıs ayıdır. Mayıs ayına kadar çay girişi olmadığı için stoktan çıkış oluyor. Mayıs ayında 70-75 bin ton civarında stok kalacağını düşünüyoruz. Stok miktarını 20-25 bin ton seviyelerine çekmemiz gerekiyor. İnşallah bir kaç yıl içerisinde stokları eriterek aldığımızı satacak denk bir seviyeye geleceğiz."

Alim, özel sektöre çay satışının eleştirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek, "ÇAYKUR çayı hangi pakete girerse üretici o damak tadında ve kalitede çay isteyecektir. Bu nedenle bizden çay alma ihtiyacı doğacaktır. Çayımız piyasada ne kadar hızlı dolaşırsa kurumun menfaatine olacaktır." dedi.

"Türkiye ile birlikte tüm dünyaya satışına başlayacağız"

Yeşil çayın metabolizma üzerindeki faydalarının bilimsel araştırmalarla ortaya konulduğuna işaret eden Alim, bu anlamda kurumsal olarak kendilerinin ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin ilgili bölümlerinin çalışmaları olduğunu söyledi.

Alim, yeşil çay pudrasının (maça çayı) 2019'da piyasaya sürüldüğünü ve ilk yıl yaklaşık 4 ton satış yapıldığını aktararak, "2020'de artışla birlikte 6,5 ton satış yaptık. 2021'de maça çayını detaylandırıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında çok farklı bir ambalajla, içinde bardağıyla birlikte satışa sunacağız. Kişi bir içimlik maça çayını spor yaparken, dolaşırken, yürürken kullanabilecek. 30 gün kür şeklinde yapıyoruz. Tüketici bir kez aldığında, ikinci üründe farklı bir ürün daha ucuza alabilecek." dedi.

Maça çayının bu şekilde ihracatı için çalışmaların tamamlandığını ifade eden Alim, "İlk etapta ABD üzerinden satışına gireceğiz. Sanırım mart ayı itibarıyla başlayacak. Türkiye ile birlikte tüm dünyaya satışına başlayacağız. ABD'de başlamasının nedeni Rizeli Türk iş adamının talebi. ABD'ye istek üzerine ilk 10 bin paket olarak başlayacak. İsteğe göre sayıyı artıracağız." diye konuştu.

Alim, emekli olan işçilerin yerine yaklaşık 500 kişinin alınması için yürütülen çalışmaların da mart ayında tamamlanarak işçi alımına çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı