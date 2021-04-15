ÇAYKUR'a alınacak mevsimlik işçilerin kura çekiminde hile iddiası ortalığı karıştırdı
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ÇAYKUR'a alınacak mevsimlik işçilerin kura çekiminde hile iddiası ortalığı karıştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ÇAYKUR'a alınacak mevsimlik işçilerin kura çekiminde hile iddiası ortalığı karıştırdı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) İŞKUR üzerinden yapılan müracaatlar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde yapılan mevsimlik işçi alımı kura çekimi sırasında hile yapıldığı ile ilgili görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından ortalık karıştı.

ÇAYKUR'dan tartışma yaratan kura görüntülerine ilişkin açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR
ÇAYKUR'dan tartışma yaratan kura görüntülerine ilişkin açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) İŞKUR üzerinden yapılan müracaatlar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde yapılan mevsimlik işçi alımı kura çekimi sırasında hile yapıldığı ile ilgili görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından ortalık karıştı.

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon illerinde çeşitli fabrikalara alınacak 300 mevsimlik işçi için İŞKUR'a yapılan başvuruların ardından kura çekildi. Çekilen kurada noter katibi Gündoğdu Çay Fabrikası'na alınacak talihlilerin isimleri okunurken, 9. asılı çekti ve taşı kutunun üzerine koydu. Bu esnada görüntüde nereden düştüğü belli olmayan ikinci taş da kutunun üzerine düştü. Noter katibi bunun üzerine sayıları okumayarak tekrar kutuya attı. Canlı yayınlanan kura çekimindeki bu görüntüler ise sosyal medyada tepki oluşturdu.

ÇAYKUR kura çekiminin İŞKUR ve noter ile alakalı olduğu gerekçesiyle henüz bir açıklama yapmazken, kura çekiminin ardından tutulan tutanak ortaya çıktı. Tutanakta kura çekimindeki iki taşın kutunun üzerinde olması ve tekrar kutuya atılması, "44. sıradaki Gündoğdu Çay Fabrikası'nın 9. sırasındaki asıl işçi sıra numarasının belirlenmesi esnasında kutudan birbirine yapışmış halde ve üzerindeki numaralar görünmeyecek vaziyette olan iki adet taş çıkması üzerine bu taşlar tekrar kutuya atılarak kutu içerisinde bulunan tüm taşlar tekrar karıştırılmak suretiyle çekilişe devam edilmiştir" ifadeleriyle anlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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