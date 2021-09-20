ÇAYKUR 93 ülkeye ihracat yapıyor - Haberler Ekonomi
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ÇAYKUR 93 ülkeye ihracat yapıyor

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Ekonomi
ÇAYKUR 93 ülkeye ihracat yapıyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 93 ülkeye paketli ve soğuk çay ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 93 ülkeye paketli ve soğuk çay ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üretilen doğal ve sağlıklı Türk çayının dünya pazarına yayıldığı belirtildi.

Ürünlerinin Avrupa'da 44 ülkeye ihraç edildiği aktarılan açıklamada, "Avrupa ülkeleriyle ABD'den Çin'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kanada'ya, Japonya'dan Yeni Zelanda'ya kadar toplamda 93 ülkeye ulaşıyor. Paketli çayların yanı sıra soğuk çay ihracatı da gerçekleştirilirken yeni pazar arayışları için çalışma yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Türkiye'de çayın öncüsü olan kurumun dünya pazarında da yerini alabilmesi için çeşitli temas ve girişimlerde bulunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Türk çayı üzerine kar yağan ve başka ülkelerde olduğu gibi haşere mücadelesi gerektirmeyen doğal bir mucize. İnsan sağlığına faydaları bilimsel araştırmalarla kanıtlanan çayımız dünyada da tercih ediliyor. Pazar payımızı artırmak için çalışmalar yürütüyoruz."

AA / Muhittin Sandıkçı - Ekonomi Haberleri
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