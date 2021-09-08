ÇAYKUR 3. sürgün alımlarını tam kapasite sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇAYKUR 3. sürgün alımlarını tam kapasite sürdürüyor

ÇAYKUR 3. sürgün alımlarını tam kapasite sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Ekonomi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 3. sürgün yaş çay alımlarının tüm bölgede tam kapasiteyle devam ettiğini bildirdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 3. sürgün yaş çay alımlarının tüm bölgede tam kapasiteyle devam ettiğini bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alım kampanyasının 31 Ağustos'ta başladığı hatırlatıldı.

Alımların yoğun şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bugün itibarıyla 63 bin ton yaş çay alımı gerçekleşmiştir. Fabrikalarımızda dekara kontenjan ilk 3 gün 100 kilogram, yoğunluk olan fabrikalarımızda 50 kilogram, tam gün kapasiteye ulaşan fabrikalarda ise 20-25 kilogram aralığında uygulanmış ve alımlarımız devam etmektedir. Yoğunluk olmayan diğer fabrikalarımızda ise 50 kilogram alım limiti devam etmektedir."

Açıklamada, ÇAYKUR'un üçüncü sürgünde dekara 400 kilogram kota uyguladığına işaret edilerek, "Belirlenen limitlerle ortalama 10 günde kota doldurulmakta ve yaş çay bitmiş olmaktadır. Üreticilerimizin hep yanında olan ÇAYKUR bundan sonra da olmaya devam edecektir. Çay bizim ekmeğimiz, her şeyimiz. Gerekli hassasiyeti göstermeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Murat Kurum Tanju Özcan Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Seda Sayan Münir Özkul Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Cristiano Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÇAYKUR 3. sürgün alımlarını tam kapasite sürdürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:27:06. #1.14#

title