ÇAYKUR 2. sürgün yaş çay kampanyasının ilk gününde bin ton yaş çay aldı
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ÇAYKUR 2. sürgün yaş çay kampanyasının ilk gününde bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR 2. sürgün yaş çay kampanyasının ilk gününde bin ton yaş çay aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Başta Rize olmak üzere Giresun, Artvin ve Rize'de toplamda 200 bin 845 çay müstahsilini yakından ilgilendiren 2. sürgün yaş çay kampanyası açıldı.

Başta Rize olmak üzere Giresun, Artvin ve Rize'de toplamda 200 bin 845 çay müstahsilini yakından ilgilendiren 2. sürgün yaş çay kampanyası açıldı.

17 Mayıs 2021'de açılan yaş çay kampanyasının ilk sürgünü 30 Haziran'da son bulmuştu. Kaliteli çay üretmek için çayın erken toplanmasını isteyen Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) arayı açmadan ikinci sürgünü dün itibariyle başlatarak üreticilere tarlalara girip çaylarını toplamaları noktasında çağrıda bulundu.

2. Sürgün yaş çay kampanyasının açıldığını duyan üreticiler Artvin'de Kemalpaşa ve Hopa bölgeleri Rize'de ise İyidere ve Kalkandere bölgesi yoğunlukta olmak üzere çay tarlalarına girip 2. kez çay hasadına başladı. ÇAYKUR sürgünün ilk gününde müstahsillerinden bin ton çay aldı. - RİZE

ÇAYKUR 2. sürgün yaş çay kampanyasının ilk gününde bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 2. sürgün yaş çay kampanyasının ilk gününde bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 2. sürgün yaş çay kampanyasının ilk gününde bin ton yaş çay aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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