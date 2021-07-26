ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımları sürdürüyor
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ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımları sürdürüyor

ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımları sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Ekonomi

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla 10 bin 500 ton stokla alımlara devam ediyor.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla 10 bin 500 ton stokla alımlara devam ediyor.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, sel felaketinde üç fabrikanın aşırı derecede zarar gördüğü anımsatılarak, bu zorlu şartlarda 2-3 gün gibi kısa zamanda fabrikaların temizlenip üretime alındığı vurgulandı.

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen sel felaketinden zarar gören üreticilerden iki kat kontenjanla yaş çay alımının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bugün itibariyle 10 bin 500 ton gibi bir stokla alımlara devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm bu olumsuzluklar dikkate alınarak üreticilerin acele etmeden günlük limitler dahilinde çay hasadı yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

Belirlenen limitler kadar yaş çay alımının devam edeceği, kurumun zor şartlar altında üretim yaptığını da düşünerek hasada devam edilmesinin uygun olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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