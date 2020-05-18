ÇAYKUR 1. sürgün kotası STK'ları memnun etti
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ÇAYKUR 1. sürgün kotası STK'ları memnun etti

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim'in birinci sürgün kotasını dönüm başına 600 kilogram olarak açıklaması çay üreticileri ve STK'lar tarafından memnuniyetle karşılandı.

ÇAYKUR 1. sürgün kotası STK'ları memnun etti
18.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:10

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim'in birinci sürgün kotasını dönüm başına 600 kilogram olarak açıklaması çay üreticileri ve STK'lar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, yaptığı açıklamada, Genel Müdür Vekili Alim'in birinci sürgün kotasını 600 kilogram olarak açıklamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Paliç, 600 kilogram kota ile üreticinin özel sektöre karşı elinin güçlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"ÇAYKUR tarihinin en yüksek kotası olan bu kota ile yaş çay almak isteyen özel sektör firmaları da kilo fiyatını yükseltmek ve belki de ÇAYKUR taban fiyatının da üzerine çıkmak zorunda kalacaklardır. Bu da üreticilerimizin menfaatine olacaktır. ÇAYKUR Genel Müdür vekilimizle birlikte böylesine yüksek bir kotanın açıklanmasında katkısı olan yöneticilerimize teşekkür ederiz. Üreticiler olarak bizler de ÇAYKUR'a ve çaya destek olabilmek, çayımızı korumak ve kalıcı kılıp uzun yıllar bu nimetten faydalanabilmek amacıyla toplayacağımız çayların kalitesine özenle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle tüm üreticilerimizden evsafına uygun çay toplamalarını istiyoruz."

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi ise kotanın 600 kilogram açıklanmasının üreticiden yana alınan bir karar olduğunu belirtti.

Mavi, çay üreticilerinin kotalarını doldurmadan özel sektöre çay satmaması çağrısında bulunarak, "ÇAYKUR'un açıkladığı 600 kilogram kota için başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekillerimize, ÇAYKUR Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi sıra bizde. Yarın hayırlısıyla başlıyoruz. Kotaları doldurmadan özel sektöre çay satmıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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