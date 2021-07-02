Çaykara-Uzungöl Ayrımı-Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi Çed Olumlu Kararı
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Çaykara-Uzungöl Ayrımı-Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi Çed Olumlu Kararı

Çaykara-Uzungöl Ayrımı-Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi Çed Olumlu Kararı
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.BAYBURT VALİLİĞİÇevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüÇaykara-Uzungöl Ayrımı-Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi ÇED Olumlu KararıTrabzon, Bayburt illeri, Merkez, Çaykara, Aydıntepe ilçeleri Yumurtalık, Konursu Mevkilerinde Karayolları 10.

T. C.

BAYBURT VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çaykara-Uzungöl Ayrımı-Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi ÇED Olumlu Kararı

Trabzon, Bayburt illeri, Merkez, Çaykara, Aydıntepe ilçeleri Yumurtalık, Konursu Mevkilerinde Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan "(Çaykara-Uzungöl) Ayrımı-Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi" için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği Bakanlığımızca "ÇED Olumlu" kararı verilmiştir.

Halkımıza ilanen duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Çaykara-Uzungöl Ayrımı-Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Karaçam Geçişi-Soğanlıdağ Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi Çed Olumlu Kararı - Haberler
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