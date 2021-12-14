Çayırovaspor'a yeni teknik direktör
Çayırovaspor Kulübü, Eyüp Tutçuoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Ensar Acar'ın getirildiğini açıkladı.
EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Çayırovaspor Kulübü, Eyüp Tutçuoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Ensar Acar'ın getirildiğini açıkladı.
Çayırovaspor Kulübü, göreve getirilen yeni teknik direktörü açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Eyüp Tutçuoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Ensar Acar getirilmiştir. Ensar Acar'ın kulübümüze hayırlı olmasına diler, Çayırovaspor arması altında üstün başarılar göstermesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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