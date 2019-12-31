Çayırova Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi
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Çayırova Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi

Çayırova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından gıda satışı yapan işletmelerde denetim yapıldı.

31.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03
Çayırova Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi

Çayırova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından gıda satışı yapan işletmelerde denetim yapıldı.


Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesinde denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla denetimlerine periyodik bir şekilde devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde gıda satışı yapan işletmeler, restoran, kafe ve marketlere yönelik denetimlerde bulundu.


İlçe genelindeki işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde, genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin üretimi, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konular da titizlikle değerlendirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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