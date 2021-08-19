Çayırova Şekerpınar'da yol konforu arttırılıyor
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Çayırova Şekerpınar'da yol konforu arttırılıyor

Çayırova Şekerpınar'da yol konforu arttırılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'ndeki iki yolda üstyapı çalışması gerçekleştirildi.

Kocaeli genelinde aralıksız bir şekilde üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yol konforunu arttırarak ulaşımı daha kaliteli hale getiriyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan Cihan ve Erkan Sokaklarda üstyapı çalışması yapılıyor.

CİHAN SOKAKTA PMT SERİLİYOR

Sanayi tesislerinin içerisindeki ulaşıma hizmet veren yolların stabilize haldeki kısımları asfaltlanarak araçların geçişi için daha elverişli hale getiriliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 23 Nisan Caddesi'ne bağlı Cihan Sokak'ta PMT serimi gerçekleştiriyor. İş dahilinde 900 ton PMT ve 550 ton binder asfalt serilecek.

ERKAN SOKAK TAMAMLANDI

Büyükşehir ekipleri, Cihan Sokak'tan önce Turgut Özal Caddesi'ne bağlı Erkan Sokak'ta PMT ve binder asfalt serimi gerçekleştirdi. Söz konusu sokakta bin 100 ton PMT ve 670 ton binder asfalt serildi.

Kaynak: Bültenler

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