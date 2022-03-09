Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Mert Gürenç - Yerel
 - Güncelleme:

- Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi Kocaeli 1. Amatör Küme Play-Off müsabakalarında Şirinspor'u 3-1 mağlup eden Çayırova Menderesspor Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - - Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi

KOCAELİ - Kocaeli 1. Amatör Küme Play-Off müsabakalarında Şirinspor'u 3-1 mağlup eden Çayırova Menderesspor Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Kocaeli 1. Amatör Küme'den Süper Amatör Lig'e yükselmek için oynanan Şirinapor - Çayırova Menderesspor Play-Off müsabakasında heyecan yaşandı. Şirinspor, 90. dakikaya kadar 1-0'lık üstünlüğünü korurken, Çayırova Menderessporlu futbolcu Enes Reisli 90+4. dakikada sahneye çıkarak takımının beraberlik golünü attı. Bu golün ardından maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında kıyasıya mücadele eden iki takım da gol arayışı içinde bulundu. Çayırova Menderesspor, 102. dakikada Tuğber Önen'in attığı gol ile 1-2 öne geçti. 118. dakikada ise Enes Reisli takımını 1-3 öne geçiren golü attı. Müsabakayı 3 golle kazanan Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükselen taraf oldu. Futbolcular ve taraftarlar maçın ardından büyük mutluluk yaşadı.

Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi

Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi

Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Yerel

Amatör Lig, Çayırova, Play Off, Kocaeli, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title