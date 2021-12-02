Çayırova meclisi toplandı

Çayırova Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşen toplantı, yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetlerinin okunmasıyla başladı. 2021 yılını atılım ve yatırım yılı ilan ettiklerini, söz verdikleri gibi kente değer katacak ve kimlik kazandıracak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, "200 yataklı Çayırova Devlet Hastanemizin inşasına başladık. 25.000 metrekare alanda büyükşehir belediyemiz ile birlikte yapacağımız Kent Meydanı projemizin startını verdik. Şekerpınar Bilgi Evi ve aile sağlığı merkezimizin kaba inşaatı tamamladık. Engelliler merkezinin inşaatına başladık. Akse ve Yenimahalle'de hayata geçireceğimiz kitap kahve projemize başladık. Anadolu Spor Lisesi ile Akse Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evi'nin protokolünü imzaladık. Küçük Sanayi Sitesi Projemizin hazırlıklarını tamamladık. Altyapı ve üst yapı hizmetlerine 30 milyon TL yatırım yaptık" dedi.

Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemdeki maddelerin karara bağlanması ile Aralık ayı meclis toplantısı sona erdi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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