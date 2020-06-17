Çayırova ilçesinde bir sokak karantinaya alındı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.
17.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:33
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'ta, pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler tespit edildi.
Test sonucu pozitif çıkan bazı kişiler tedavi altına alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokakta 21 Haziran'a kadar karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.
Kaynak: AA