Çayırova Fatih Caddesi'nde sona yaklaşılıyor
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Çayırova Fatih Caddesi'nde sona yaklaşılıyor

Çayırova Fatih Caddesi'nde sona yaklaşılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Genişletilerek 4 şeritli yapılan Çayırova ilçesi Fatih Caddesinde yakın zaman aşınma asfalt tabakası serilerek çalışmalar tamamlanacak.

Şehrin birçok noktasında önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerindeki çok kullanılan caddeleri genişleterek şehir trafiğini rahatlatıyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan ve D-100 yan yoldan ilçe çarşısına ulaşımda kullanılan Fatih Caddesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

KALDIRIM İMALATI TAMAMLANMAK ÜZERE

Çayırova ilçesinde D-100 yan yol ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin kesişimindeki dönel kavşaktan başlayan Fatih Caddesi, ilçe merkezi çarşısı boyunca devam ediyor. Gün boyunca vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan bu caddenin dönel kavşaktan yukarı doğru yönündeki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ne kadarki kısmında yol genişletme çalışması yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda yola binder asfalt seren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırım imalatını tamamlıyor. Orta refüjünde inşa edildiği cadde de kısa süre içerisinde son kat olan aşınma tabakasının serilmesi sonrasında tamamen vatandaşın hizmetine sunulacak.

CADDE 4 ŞERİTLİ OLACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan üstyapı çalışması kapsamında iki şeritli olan cadde, dört şeritli olarak vatandaşlara hizmet verecek. Bu önemli çalışma sonucunda araçlar her iki yönde gidip gelebilecek.

Kaynak: Bültenler

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