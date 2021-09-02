Çayırova Ekin Uzunlar ile coştu
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Çayırova Ekin Uzunlar ile coştu

Çayırova Ekin Uzunlar ile coştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Çayırova Belediyesi "Doğu Karadeniz Yöresel Dernekler Kültür Festivali" kapsamında konser etkinlikleri gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi "Doğu Karadeniz Yöresel Dernekler Kültür Festivali" kapsamında konser etkinlikleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte Ekin Uzunlar Çayırovalıları coşturdu.

Çayırova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Birimi tarafından organize edilen festivalin coşkusu saat 18.00 itibariyle Çayırova Belediyesi önündeki açık otoparkta yaşandı. Festivalde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin dernekleri yer aldı. Sahneye şehir ve yörelerinin müziğini temsilen; Taner Eyüpoğlu, Grup Tek, Ali Gedik ve Süleyman Yılmaz çıktı. Sanatçılar seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla izleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Doğu Karadeniz Kültür Festivali'nde gecenin finali sanatçı Ekin Uzunlar ile gerçekleşti. Saat 21.00 da sahne alan ünlü sanatçı seslendirdiği eserlerle Çayırova'yı coşturdu. Kalabalık bir izleyici kitlesinin bulunduğu konserde şarkılar hep bir ağızdan söylenirken, izleyenlerin telefonlarının ışıklarıyla oluşturduğu ambiyansla renkli görüntüler ortaya çıktı. Genç sanatçının kemençesiyle Türkçe ve yabancı dilde birbirinde farklı eserler çalması ve sahne şovu büyük alkış topladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak etkinliğe katılım gösterirken. Başkan Çiftçi etkinliklerin devamının geleceğini belirtti. - KOCAELİ

Çayırova Ekin Uzunlar ile coştu
Çayırova Ekin Uzunlar ile coştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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