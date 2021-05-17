Çayırova'dan Filistin'e destek, İsrail'e lanet
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Çayırova'dan Filistin'e destek, İsrail'e lanet

Çayırova'dan Filistin'e destek, İsrail'e lanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çayırova Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısında Filistin'e destek açıklaması yapıldı, İsrail lanetlendi.

Çayırova Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısında Filistin'e destek açıklaması yapıldı, İsrail lanetlendi.

Başkanvekili Sadettin Arıkboğa'nın başkanlığında kültür salonunda gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başlayan meclis toplantısında konuşan Başkanvekili Sadettin Arıkboğa, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırıyı lanetleyerek, saldırıda hayatına kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi. Dünyanın gözü önünde yapılan saldırıyı Çayırova Belediye Meclisi olarak en üst perdeden kınadıklarını ve lanetlediklerini ifade eden Arıkboğa, "Filistin halkının yanındayız. Tüm kalbimiz ve dualarımız kardeşlerimizle" dedi

Ramazan ayında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Arıkboğa, yardıma muhtaç 52 aileye Ramazan boyunca sıcak yemek servisi yapıldığını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 7 bin 700 koli erzak dağıtıldığını ve sosyal güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç kişilerin Cayırova Kart hesabına yardım yapıldığını söyledi. Ramazan bayramı öncesi 500 yetim ve öksüz çocuğun sevindirildiğini, 48 bin haneye hediye paketi dağıtıldığını ifade eden Arıkboğa, testi pozitif çıkan hastaların durumuna bakılmaksızın talep etmeleri halinde gıda kolisi desteğinde bulunduklarını sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Çayırova'dan Filistin'e destek, İsrail'e lanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çayırova'dan Filistin'e destek, İsrail'e lanet - Haberler
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