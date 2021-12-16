Çayırova'da zabıtadan pazar denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çayırova'da zabıtadan pazar denetimi

Çayırova'da zabıtadan pazar denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetimlere devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetimlere devam ediyor.

İlçede kurulan pazarları denetleyen zabıta ekipleri, tezgahları tek tek gezerek fiyat etiketi kontrolü, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi hususları kontrol ederek, uyarılarda bulunuyor. Tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, pandemi dolayısıyla HES kodu sorgulaması da gerçekleştiriyor. Pandemi nedeniyle kurallara uyulması konusunda titizlik gösteren zabıta ekipleri, maske, mesafe ve temizlik konusunda megafon ile vatandaşları ve pazarcı esnafına uyarılarda bulunuyor. - KOCAELİ

Çayırova'da zabıtadan pazar denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title