Çayırova'da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor - Haberler
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Çayırova'da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çayırova'da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetimlere ara vermeden devam ediyor. Fiyat etiketlerini denetleyen ekipler, maske ve mesafe gibi konularda da vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Çayırova halkının huzuru, güvenliği ve sağlığı için çalışan zabıta ekipleri, rutin denetimlerini sürdürüyor. İlçede kurulan pazarları denetleyen zabıta ekipleri, tezgahları tek tek gezerek fiyat etiketi, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi hususları kontrol ederek pazarı esnafına uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlara tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, HES kodu sorgulaması da gerçekleştiriyor. Ayrıca pandemi dolayısıyla kurallara uyulması konusunda titizlik gösteren zabıta ekipleri maske, mesafe ve temizlik konusunda da uyarılarda bulunuyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yerel, Haber

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