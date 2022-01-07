Çayırova'da zabıta ekipleri trafik denetimi yaptı

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan trafik zabıta ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı caddelerde denetim yaptı.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe halkının sağlığı, huzuru, güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda trafik zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde; duraklar, engelli park yerleri ve park yasağı olan yerlere park edilen araçlar kontrol edilerek, trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi hedeflendi. Aynı zamanda denetimler kapsamında, araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması için kurallara uymaları istenirken, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyenler hakkında ise gerekli uyarılar ve yasal işlemler yapılıyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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