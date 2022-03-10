Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı - Haberler

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Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde stok ve fahiş fiyat denetiminde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde stok ve fahiş fiyat denetiminde bulundu.

İlçe genelinde yapılan market denetimlerinde ekipler, piyasada oluşan arz talep dengesizliği sebebiyle ürünlerde fahiş fiyat ve stokçuluk yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Ayçiçek yağı fiyatlarını da kontrol eden ekipler, reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Bazı marketlerde reyonlarda az sayıda ayçiçek yağına rastlanırken, bazı marketlerde yağ reyonlarının dolu olduğu gözlemlendi. - KOCAELİ

Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Çayırova, Hisarcık, Market, Yerel, Haberler

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