Çayırova'da zabıta ekipleri fırınları denetledi - Haberler
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Çayırova'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

Çayırova'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlıklı gıda tüketmesi rutin denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ilçedeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Fırınların imalathane, depo ve satış noktalarında incelemede bulunan zabıta ekipleri, işyeri sahibi ve çalışanlara pandemi kurallarını hatırlatarak, hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca fırından çıkan ekmeklerin hassas terazide gramajına bakan ekipler, ekmeklerin 250 gram olan alt sınırına uygun olup olmadığını denetledi. - KOCAELİ

Çayırova'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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