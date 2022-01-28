Çayırova'da yüzme şenliği - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çayırova'da yüzme şenliği

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Çayırova'da yüzme şenliği

Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 31 Ocak Pazartesi günü yüzme şenliği düzenlenecek.

Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 31 Ocak Pazartesi günü yüzme şenliği düzenlenecek.

Bu yıl ilki düzenlenecek yüzme şenliği, Çayırova Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi alan kursiyerler arasında yapılacak. Toplam 130 kursiyer organizasyona katılım sağlayacak. Kursiyerler 7-17 yaş aralığında kendi yaş kategorilerinde yarışmalara katılacak. Yapılan organizasyon hem yüzme şenliği hem de yarış şeklinde olacak. Kendi yaş kategorisinde dereceye giren sporculara hediye takdim edilecek. - KOCAELİ

Çayırova'da yüzme şenliği

Çayırova'da yüzme şenliği

İhlas Haber Ajansı - Spor

Pazartesi, Yüzme, Ocak, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title