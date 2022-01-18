Çayırova'da yüzme eğitimi veriliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor.

Çayırova yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda bir süredir devam eden yüzme dersleri uzman yüzme antrenörleri tarafından gerçekleştiriliyor. İlkokul 2. sınıftan lise son sınıfa kadar olan yaş grubundaki öğrencilere program takvimi dahilinde yüzme eğitimi veriliyor.

Öte yandan, Çayırova Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) yüzme branşında elde ettiği başarılarla son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle birçok çocuğun yüzmeye teşvik edilmesi ve iyi derecede yüzme öğrenmesi ÇESK yüzme takımına yeni yüzücüler kazandırıyor. Yüzmede Türkiye 6'ncısı olarak Çayırova ve Kocaeli'yi gururlandıran ÇESK sporcusu Ayberk Sivri gibi başarılı sporcular yetiştirmek isteyen ÇESK takımı, yüzmede yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. - KOCAELİ

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