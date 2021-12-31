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Çayırova'da yılbaşı denetimi

Çayırova'da yılbaşı denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi öncesi işyerlerinde denetleme gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi öncesi işyerlerinde denetleme gerçekleştirdi.

Çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler yılbaşı gecesi öncesi market, pastane, manav ve diğer işyerlerinde raf-kasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini denetledi. Ayrıca işyerlerinin ruhsat denetimlerini gerçekleştiren ekipler, pandemi kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek bu konuda iş yeri yetkililerine gerekli uyarılarda bulundu. - KOCAELİ

Çayırova'da yılbaşı denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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