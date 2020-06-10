Çayırova'da ücretsiz BESYO kursu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çayırova'da ücretsiz BESYO kursu

Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi, ilçedeki lise son sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları (BESYO) sınavlarına hazırlıyor.

Çayırova'da ücretsiz BESYO kursu
10.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:45

Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi, ilçedeki lise son sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları (BESYO) sınavlarına hazırlıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin spor kenti Çayırova hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Spor İşleri Müdürlüğü ilçedeki gençleri, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ile Polis Akademisi, Polis Özel Harekat, Polis Eğitim Merkezi, Askeri Liseler ve bekçilik sınavlarına hazırlamak için ücretsiz kurs açtı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçi'nin katıldığı törenle başlayan kursa kayıt yaptıran 60 öğrenci, haftanın 6 günü iki grup halinde sınavlara hazırlanacak.

Kursun açılış töreninde gençlerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'nın gençlerini geleceğe hazırlamak için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi. Spor kenti Çayırova hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Çiftçi, "27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası yetenekle öğrenci alan okullara gençlerimizi hazırlıyoruz. Çayırova'da yaşayan gençlerimizin sportif başarılarda gündeme gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz bünyesindeki Eğitim Spor Kulübümüzde gençlerimizi zihinsel ve bedensel olarak geleceğe hazırlıyoruz. Hedefimiz Çayırovamızı sportif başarılarla da öne çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Başkan Çiftçi daha sonra, ısınma hareketleri yaptığı gençlerle sahayı turladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denizde yüzenleri de korkutuyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denizde yüzenleri de korkutuyor
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Ebru Polat Mariah Carey Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Çayırova'da ücretsiz BESYO kursu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:22:42. #1.14#
title