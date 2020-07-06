Çayırova'da seyyar defin çadırı hizmeti
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Çayırova'da seyyar defin çadırı hizmeti

Çayırova Belediyesi, şehir mezarlığında cenazelerin defnedilmesi sırasında vatandaşların yazın güneşten, kışın da yağışlardan dolayı mağdur olmamaları için seyyar defin çadırı hizmeti veriyor.

Çayırova'da seyyar defin çadırı hizmeti
06.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:09

Çayırova Belediyesi, şehir mezarlığında cenazelerin defnedilmesi sırasında vatandaşların yazın güneşten, kışın da yağışlardan dolayı mağdur olmamaları için seyyar defin çadırı hizmeti veriyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için yenilikler yapmaya devam ediyor. Vatandaşların mutlu ve acı günlerinde yanlarında olmayı sürdüren Sosyal İşler Müdürlüğü, vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için çalışıyor. Sosyal İşler Müdürlüğü, cenaze defin hizmetlerinde kullanılmak üzere 15 metrekare alanı kapsayan, üstü kapalı 3 adet seyyar defin çadırı yaptırdı. Seyyar taşınma özelliği olan çadırlar gerek mezar kazımada gerekse de defin sırasında kullanılarak, vatandaşları yazın güneşten, kışın ise yağmurdan koruyor. Çayırova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, 4 adet taziye çadırı, masa, sandalye, çay kazanı ve 100 kişilik yemek hizmeti ile cenaze hizmetlerinde vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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