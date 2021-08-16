Çayırova'da panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Çayırova'da panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çayırova'da panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Emek Mahallesi'nde Osman A'nın kullandığı 28 ABJ 252 plakalı otomobil, Bosna Caddesi ile Ragıp Demirkol Bulvarı kavşağında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 ZZ 9884 plakalı panelvanla çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman A, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan panelvan sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Çayırova'da panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çayırova'da panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çayırova'da panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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