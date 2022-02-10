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Çayırova'da market denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çayırova'da market denetimi yapıldı

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler; marketlerde maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyerek uyarılarda bulundu. Ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceleyen, reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini sürdürürken, özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkları inceleyerek gerekli uyarılarda bulunuyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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