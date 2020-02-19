Çayırova'da korkunç kaza: 2 yaralı

19.02.2020 03:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 03:17

Çayırova'da TEM Otoyoluna bağlantı güzergahında alkollü bir sürücü otomobiliyle bir TIR'a sol taraftan süratlı bir şekilde çarptı. Hurdaya dönen otomobil çarpmanın şiddetini gözler önüne sererken yan koltukta oturan yabancı uyruklu kadın ağır yaralandı.



Otomobil hurdaya döndü



Kaza, saat 01.30 sıralarında Kocaeli'nin Çayırova ilçesi, Şekerpınar mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Bayutmuş yönetimindeki 41 KY 597 plakalı TIR yolda seyir halindeyken içerisinde sürücü Osman Zile ile birlikte yabancı uyruklu Khurshıdabonu Abdullaeva'nın bulunduğu 34 PH 0142 plakalı siyah otomobil hızlı bir şekilde TIR'a sol taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Zile ve yanındaki Abdullaeva bulundukları yerden kendi imkanlarıyla çıkamadı. Yolda kazayı gören araç sürücüleri ve TIR sürücüsünün yardımıyla hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Zile'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yan koltukta bulunan Abdullaeva'nın durumunun kritik olduğu belirlendi.



Şişede durduğu gibi durmadı



Kazanın hemen sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki yaralıya ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldıktan sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza yerinde olayın nasıl meydana geldiğini araştıran polis ekipleri, hurdaya dönen otomobilin içerisindeki alkol şişelerinin kazaya neden olduğunu tespit etti. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği düşünülüyor. Olay yerinde bulunan TIR sürücüsüne yapılan alkol testinde ise alkol bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA