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Çayırova'da KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çayırova'da KDV indirimi denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, KDV indirimi denetimlerine devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, KDV indirimi denetimlerine devam ediyor.

Temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin açıklanmasının ardından Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başlamıştı. Yapılan denetimlerde temel gıda maddelerini sepete koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, kasada KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini ifade etti. - KOCAELİ

Çayırova'da KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yerel, Haberler

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