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Çayırova'da karla mücadele sürüyor

Çayırova'da karla mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla sabaha kadar çalışarak yolların açık kalmasını sağladı.

Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla sabaha kadar çalışarak yolların açık kalmasını sağladı.

Kar yağışının başlaması ile teyakkuza geçen karla mücadele ekipleri, gece boyu küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirdi. Çayırova halkının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 3 vardiya olarak çalışmaları sürdürüyor. Kar yağışının başlaması ile küreme ve tuzlama çalışması yapılırken kaldırımlarda da donma riskine karşı solüsyon uygulaması gerçekleştirdi. Yolların buzlanmaması ve kapanmaması için sabaha kadar çalışmalarını sürdüren 73 kişilik karla mücadele ekibi, çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de çalışmaları anbean takip etti. Vardiyalı çalışan ekipleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde ziyaret eden Başkan Çiftçi, özveri ile görev yapan ekiplere başarılar ve kolaylıklar diledi. - KOCAELİ

Çayırova'da karla mücadele sürüyor

Çayırova'da karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çiftçi, kar, 3. Sayfa, Haber

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