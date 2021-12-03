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Çayırova'da karete şampiyonası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çayırova'da karete şampiyonası

Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği, Kocaeli Ümit-Genç ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası 221 sporcunun katılımıyla yarın gerçekleşecek.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği, Kocaeli Ümit-Genç ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası 221 sporcunun katılımıyla yarın gerçekleşecek.

Çayırova Belediyesi, hafta sonu ilçe halkı ve misafir ilçelerden gelecek sporseverlere karate heyecanını yaşatmaya hazırlanıyor. 11 kulüpten 221 sporcunun katılacağı organizasyona Çayırova Kapalı Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Şampiyona yarın başlayacak ve müsabakaların heyecanı gün boyu sürecek. Çayırova Eğitim Spor Kulübü'nden (ÇESK) 37 sporcu da madalya mücadelesi için minderde ter dökecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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